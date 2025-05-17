郭壽旺：特朗普統一說　施壓台灣

實踐大學副校長郭壽旺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月17日電（記者 盧誠輝）美中關稅談判達成初步協議後，美國總統特朗普日前表示，“中國開放市場有利統一與和平”。實踐大學副校長郭壽旺接受中評社訪問表示，過去台美關係的基礎全都建立在全球對中國策略性隔離所帶來的紅利，但特朗普這一席話，已讓台美紅利消失，台灣應趕快進行損害控管，否則只會任美國予取予求。



郭壽旺，美國賓州印第安納大學國際事務碩士、淡江大學美國研究所博士，陸續擔任喬治華盛頓大學席格中心訪問學者、美國智庫史汀生中心訪問學者、美國德州大學奧斯汀分校訪問學者等。曾任台北教育大學全球事務中心執行長、實踐大學國際事務處國際長，現為實踐大學副校長。



郭壽旺指出，特朗普會這樣說就是標準的戰略模糊策略，因為美國過去一手台灣、一手中國的兩手策略已經玩很多年了，特朗普未來更不會說清楚美國到底會站在哪一邊。現在特朗普選擇在中美貿易談判時說出這樣的話，一方面是討好中國，一方面也是對台灣施壓，因為特朗普深知台灣執政黨最在乎的就是兩岸關係與統一議題。



他分析，特朗普的統一和平說將對民進黨政府造成很大壓力，未來台美展開貿易談判後，美國的空間會變得更大，這就是一種手段。特朗普表面上雖然沒有明說可能會對台灣會造成傷害的話，但等到真正談判時，美國要什麼，台灣就只能乖乖給什麼了。



郭壽旺提到，過去台美關係的基礎全都建立在全球對中國策略性隔離所帶來的紅利，台灣過去剛好也因半導體產業的發展符合世界需求，但現在卻突然遇到特朗普這樣的美國總統，不僅對全球局勢帶來很大的變數，也會更考驗台灣在這樣的世界變局中還能取得什麼好處？

