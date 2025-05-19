郭壽旺：特朗普為期中選舉拚關稅戰修正期

實踐大學副校長郭壽旺。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月19日電（記者 盧誠輝）中美12日在瑞士進行經貿高層會談後發表聯合聲明，互降關稅，讓關稅戰進入90天休兵期。實踐大學副校長郭壽旺接受中評社訪問表示，特朗普一上任就對全球發動關稅戰，主要是為了爭取修正期，讓關稅戰能趕在明年美國期中選舉前有好的結果，以利共和黨繼續維持國會多數與執政優勢。



郭壽旺，美國賓州印第安納大學國際事務碩士、淡江大學美國研究所博士，陸續擔任喬治華盛頓大學席格中心訪問學者、美國智庫史汀生中心訪問學者、美國德州大學奧斯汀分校訪問學者等。曾任台北教育大學全球事務中心執行長、實踐大學國際事務處國際長，現為實踐大學副校長。



郭壽旺指出，特朗普最可怕也最厲害的地方就是他的不可預期性，所以第二任期上任才短短不到4個月，就把全球搞得天翻地覆和膽顫心驚。特朗普之所以那麼急，除了是想把4年前第一任期想做卻沒做完的事情趕快做完外，另外一個最重要因素是，特朗普想要爭取修正期，讓他想做的事情，有機會能在他這次第二任期內做完。



他分析，特朗普現在的策略是，希望在明年美國期中選舉之前，對內和對外都能有一些表現與斬獲，因為過去美國執政黨在期中選舉時結果通常都不是太好，主因是執政後隨著政策陸續曝光，選民對執政黨未來任期已沒有期待，因此美國期中選舉對執政黨會是相當大的考驗。



郭壽旺認為，特朗普希望在美國期中選舉後，共和黨仍能繼續維持國會多數與執政優勢，因此才會選擇在一上任後就拋出一連串的重大議題，然後再等大家來跟他談判。如果後來談判的結果比他預期的好，共和黨在明年的美國期中選舉勝率也將大幅提高。

