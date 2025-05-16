中評關注：罷免案國民黨三線作戰　進退兩難

國民黨主席朱立倫。（中評社資料照） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）綠營發動的全台大罷免行動持續延燒，中國國民黨不僅要面對藍委遭罷免的壓力，還得應對檢調司法偵查，以及如何有效協助罷免綠委行動達標，達到接下來罷免賴清德的可能性，可說是面臨三線作戰。而在高強度多點開戰情勢下，本已資源匱乏的國民黨明顯呈現戰線吃緊、資源分散、應付不暇的局面，黨主席朱立倫如何突破難關，接下來一個月可能是關鍵。



以罷免民進黨台北市“立委”吳沛憶為例，該案已進入第二階段連署，依法需達2萬3392份連署書才能進入成案階段，但據該案領銜人近日公開提及，目前連署僅完成約6千多份，距離6月7日截止日僅剩三周，還須預留一周作業時間造冊送件，實際衝刺時間所剩無幾，顯示罷免進展不如預期。



同時，在罷免綠委行動上，國民黨陷入前所未有的司法偵辦風暴中，全台已有7個地方黨部遭搜索，10多名黨工遭羈押。情勢最嚴峻的是，14日檢調針對罷免民進黨原住民“立委”伍麗華一案，突襲搜索國民黨屏東縣黨部，帶走包括領銜人、國民黨台東“立委”盧縣一的公費助理張芳碩在內，共三名黨務人員與八名證人。經偵訊後，兩名黨工以10萬元交保，張芳碩則因涉嫌重大並有勾串之虞，於15日經法院裁定收押禁見。



由於外界早有傳聞指出，罷免兩位綠營原住民“立委”的行動是國民黨中央直接下令，原本是看準原住民選區藍營選票結構有相對優勢，是罷綠可能成功的突破口，因此這次檢調行動已出現直接觸及國民黨中央人員的跡象，更大大提高接下來進一步搜索國民黨中央黨部，甚至約談高層，包括黨主席朱立倫本人的可能性。



從朱立倫近期發言可看出他承受的壓力極大，他多次將檢調比擬為鷹犬、東廠，更一再痛斥這是司法恐嚇，誰敢罷綠一定辦死你，一定把你抓起來，語氣越趨激烈、嗆辣，似乎都顯示他對當前情勢的焦慮與不滿。



最關鍵的部分則是，綠營罷藍行動也進入最後審查階段，據統計，目前第二階段累積共有30件針對藍委的罷免案正進入審查程序，依此推估，最終可望進入第三階段投票的比例可能超過九成。如何守住這些藍營“立委”席次，也是國民黨現階段最大的挑戰。



整體而言，國民黨此刻可謂腹背受敵，三線皆戰場，且沒有任何優勢可言，罷免綠委案推進不利、司法風暴正起、反制罷免的戰略未明，唯一能寄託的，大概就是民意對綠營執政不滿，藉由此次的大罷免表達不同意的宣洩，只是這樣的高度不確定性非常煎熬，如何透過行動達成，就看藍營的智慧。