林廷輝：賴不在意“邦交”有危機只在意連任

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）教宗良十四世（Pope Leo XIV）5月18日就職，台灣由陳建仁代表賴清德出席就職典禮。熟知綠營、前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問表示，台灣與教廷“邦交”關係應不至於受影響，但過去陳水扁、馬英九都出席過教宗活動，賴清德並不是很在乎穩定外交關係，只想著選舉連任。



海地與聖露西亞派代表近日赴北京參加“中國－拉美和加勒比國家共同體論壇”（簡稱中拉論壇）第4屆部長級會議。林廷輝表示，海地與聖露西亞以及加勒比海“邦交”國確實不是這麼穩固，都有危機，但賴清德並不是這麼在意。今年賴清德還是得要出訪一趟，年底之前可能訪問“邦交”國，並且過境美國。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



目前“中華民國”有12個“邦交”國，包括歐洲一國（梵蒂岡）、非洲一國（史瓦帝尼）和大洋洲三國（馬紹爾群島、帛琉、吐瓦魯）以及中美洲兩國（貝里斯、瓜地馬拉）、加勒比海地區四國（海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森及格瑞那丁）和南美洲一國（巴拉圭）。



過去蔡英文都是上半年與下半年各一次出訪行程，林廷輝直言，那是蔡英文的模式，賴清德畢竟不是蔡英文。且目前正值台美貿易關稅談判之際，賴上半年不太可能出訪。至少要等到7月1日美國與第一批關稅談判結果出來，必須等到美國關稅談到一個段落，賴清德才有可能出訪“邦交”國。



他也說，派人去參加中拉論壇的“邦交”國聖露西亞、海地都有危機，賴清德今年勢必要去加勒比海鞏固一下“邦交”關係，這些加勒比海“邦交”國都有危機。



林廷輝表示，至於中南美洲“邦交”國貝里斯、瓜地馬拉反而可能穩固一點。因美國務卿盧比歐有去穩固關係，而加勒比海“邦交”國在蔡英文執政時確實比較穩固。賴蔡兩人執政當然對“邦交”國預算幫忙都會有，但決策者做決定也會對“邦交”國有影響，且“邦交”國幾乎都不認識賴清德。加上美國對蔡英文的態度是對待國際知名人物，“邦交”國對待蔡英文態度自然與賴清德不同。