李德維：賴清德假裝沒看到特朗普談統一

前藍委李德維。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月16日電（記者 盧誠輝）中美展開經貿高層會談後，美國總統特朗普日前表示，“中國開放市場有利統一與和平”。新北文化基金會董事長李德維接受中評社訪問表示，從特朗普對中國關稅退讓可以看出，賴清德根本完全搞錯方向，現在又對特朗普的“統一和平說”假裝沒看到，實在非常荒謬。



李德維，美國北愛荷華大學政治學碩士，曾任中國國民黨籍不分區“立法委員”、“國民大會代表”、玄奘大學講師、國民黨中常委。2017年成為台灣一帶一路經貿促進協會常務理事至今。現為新北文化基金會董事長。



李德維指出，特朗普這次對全球發起關稅戰，最主要的目標本來就是中國大陸，因為中國大陸對全球的影響力與力量早就已經無法忽視。而美、中在硬碰硬之後，特朗普已明顯做出退讓，中美經貿談判也才得以展開，相信未來經過90天的緩衝談判期後，結果會是美中都可以接受的。



他提到，相較於中國大陸對美國的強硬手段，逼迫美國上談判桌爭取有利條件，反觀民進黨政府卻毫無作為，賴清德更是完全搞錯方向，第一時間出來說明對美關稅戰的應變竟然是把台灣能讓的全都讓出去，那未來還拿什麼籌碼去跟美國談判？



李德維認為，特朗普是一個非常精明的生意人，所以他所說的話背後都有目的和想法，這次拋出的“統一和平說”，民進黨政府卻假裝沒看到，“總統府”發出的聲明竟還敢稱“美中貿易談判過程並未觸及台灣相關議題”，但所謂的統一和平議題，怎麼可能未觸及台灣議題？難道會是去談美中的統一與和平嗎？實在非常荒謬。



他說，賴清德如果還想用這招來呼攏選民，不管對台灣或民進黨政府都非常不利。賴清德執政後對外完全沒輒，對內口口聲聲喊團結，卻利用制度上的漏洞來搞大罷免進行政治鬥爭，真的是台灣民主政治的悲哀，尤其是對一個取名為“民主進步”的政黨而言，實在非常諷刺與可笑。



李德維強調，衹有兩岸和平與和諧，台灣才會好。而不是像賴清德現在把兩岸搞得兵凶戰危，更不應該把中國大陸視為“境外敵對勢力”，請賴清德不要再搞錯方向了。