林廷輝：特朗普談統一　賴清德不會捅馬蜂窩

林廷輝。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）美國總統特朗普日前表示，中國同意全面開放，對兩國都是好事，“對統一與和平也非常有利”。熟知綠營、前台灣國際法學會副秘書長林廷輝接受中評社訪問分析，特朗普是商人，此話是商人術語，統一就是中國大陸關注的東西，特朗普老經驗知道刺激客戶。而特朗普說法應該不會影響賴清德520談話，他觸及統獨議題，賴清德不會去捅馬蜂窩。



他認為，未來台海與朝鮮等半島情勢，是大家比較關心的議題，台海應該要有相互溝通機制存在。大家對台海狀況也比較不會這麼緊張，“台灣民眾不想要打仗，大陸也不想”，但可能兩岸資訊上有落差，很可能出現誤會，這樣就可能擦槍走火，兩岸之間應該讓真實情況，能夠互相了解。



林廷輝為台灣大學政治學博士，政治大學外交研究所碩士，“海洋委員會”委員，曾任海基會顧問、遠景基金會副執行長、“國家安全會議”助理研究員、“中央警察大學”與世新大學兼任助理教授。專長為亞太區域研究、國際法、海洋法、東海與南海研究等。



林廷輝說，特朗普談話應該不會影響賴清德520就職周年談話，特朗普談話觸及統獨議題，賴不會去捅馬蜂窩，賴一向無法從兩岸議題得分，大罷免是賴清德的機會。



林廷輝對特朗普此番言論表示，特朗普是商人話術，要賣東西前，老闆要講話吸引客人，一定要講一個東西吸引中國注意，統一就是中國關注的東西。特朗普很厲害老經驗知道刺激客戶，提出這個詞彙，大陸會進一步研究特朗普此番話有沒有什麼含義，只要中國去研究特朗普，那特朗普就達成目的。只要中美有談的可能，美方可能會談到別的問題。



他認為，特朗普心中可能沒有圖像要談統一，但是中美之間需要有機制處理歧異，未來中國有機會發展，不至於每天應對美國打壓，接下來就是看中國接招。



對於特訪普說法，民進黨政府表示不涉及台灣議題，林廷輝認為，這是民進黨政府對台灣民眾的安撫說法，為避免民眾太緊張，不能把這件事情鬧更大。民進黨政府當然希望把民眾的疑慮降到最低，政府責任是這樣。