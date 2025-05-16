南非駐館被改地址　林佳龍：進行交涉

林佳龍回應媒體詢問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）南非政府要求台灣駐南非代表處遷離首都普利托利亞，雙方還在磋商之際，南非外交部出手，逕行將台灣在普利托利亞的地址刪除，改為約翰尼斯堡地址。“外交部長”林佳龍今天對此表示，南非這些小動作想表態，大家都知道是中國壓力，我們會持續捍衛台灣駐南非代表處應有權益。



南非政府分別在去年10月、今年1月兩度致函台灣駐南非代表處，要求遷離首都普利托利亞。今年3月南非“外交部”官網將台灣代表處名稱自“台北聯絡代表處”（Taipei Liaison Office）更改為“台北商務辦事處”（Taipei Commercial Office），列在國際組織駐南非名單之中。如今，南非又逕自將台灣駐處地址資訊改到約翰尼斯堡。



台灣現任駐南非代表為廖文哲，南非外交部已在官網刪除介紹台灣代表的欄位，僅剩較低階的助理代表三人。



林佳龍表示，駐南非代表處還是照常運作，有關於南非擅改我們名稱或是資料，我們已經訓令駐南非代表處進行交涉。



他表示，南非政府做了很多引起批評的事情，不只是台灣抗議，連南非執政聯盟政黨都表達反對片面行動，南非“國會議員”等也都有表達關切。

