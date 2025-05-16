檢調搜索國民黨中央　藍估523最有可能

罷免綠委吳沛憶案領銜人李孝亮受訪。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／藍罷綠團體近期承受不少壓力，罷免民進黨“立委”吳沛憶領銜人李孝亮表示，已有寒蟬效應，很多人不敢簽，甚至有人想拿回簽過的連署書。中國國民黨評估，檢調隨時會搜索黨中央，尤其近期美國總統特朗普“和平與統一”說法給民進黨很大壓力。賴清德520後，可能會發動搜索轉移內部壓力，研判23日最有可能成為“黑色星期五”。



國民黨內均認為檢調搜索中央黨部是遲早的事，早有各種準備，包括在組發會直播、開國際記者會等，一直傳出即將搜索消息。不過黨內認為，520賴清德就職周年前應該不至於出手。藍營人士指出，民進黨在特朗普脫口說出“和平與統一”之後，承受相當大的壓力，苦惱於該如何因應，也給予賴520談話很大壓力。為轉移焦點，520後應該就會發動檢調搜索國民黨中央。



根據《中時新聞網》報導，藍營人士推估，520是周二，521是藍綠兩黨的中常會，賴520演說可能會對台灣內部政治做方向上的宣示，521在中常會上將更進一步提示檢調出手搜索國民黨，最有可能就是在周末前的523當天發動。



藍罷綠團體近期承受不少壓力，連署狀況不理想，李孝亮日前受訪時稱“聯繫不到國民黨主席朱立倫”，引發議論。國民黨澄清一直都有與罷團保持聯繫，黨中央也召開記者會力挺罷綠委團體，推出全台連署地圖、發表連署教學影片及罷免綠委小卡。國民黨副發言人鄧凱勛強調，一直與李孝亮保持聯繫，黨中央全力支持他們。



李孝亮昨鞠躬道歉，表示他的不當發言造成朱立倫與發言人楊智伃遭謾罵批評，之後他會謹言慎行，盡量避免不當言論。但強調檢調查辦寒蟬效應已發酵，很多人不敢簽連署，甚至把之前簽過的連署書都拿回去。