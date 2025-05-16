凌濤：特朗普談統一　心裡把兩岸納中美談判

國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月16日電（記者 張嘉文）中美關稅談判達成初步共識，美國總統特朗普12日稱，“對統一（Unification）與和平非常有利”。中國國民黨智庫副執行長、桃園市議員凌濤對此向中評社表示，在有關的經貿談判中，特朗普卻提到統一與和平，這是非常奇怪的發言內容，也代表特朗普心中已把兩岸議題納為對中談判的一環。



凌濤說，在即將可能舉行的6、7月的特朗普與中國大陸領導人會面前，特朗普就已提到統一跟和平，如果一路走到正式的習特會，台灣會不會被賣得更徹底？這是台灣政府應該積極應對的課題。



特朗普12日在白宮簽署美國藥價行政命令的記者會上，主動提及美中瑞士會談，他稱“可能在本週末”與中國領導人通話。他並稱中國同意“全面開放”，並表示“這對統一與和平很好”，引發熱議。



凌濤今天對此接受中評社訪問時表示，當賴清德還在抗中保台以及主張要脫中入北的時候，美中在關稅談判上快速達成協議，都讓台灣民眾感受到，怎麼台灣政府的政策主張和國際局勢有如此大的落差感，是不是執政的“賴政府”根本沒有跟上美中談判腳步。



凌濤說，難道“賴政府”對美都只想用跪的，把台灣籌碼全部讓出去？如果真是如此，當特朗普在對中談判時，已把台灣當成籌碼之一時，台灣到底該怎麼辦？目前看起來賴清德是束手無策，台灣會不會被特朗普賣得更徹底，這是現在大家最擔心的。

