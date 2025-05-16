民進黨賴清德執政周年民調　滿意度5成7

民進黨發言人韓瑩、吳崢16日舉行總統滿意度民調公布記者會。（照:民進黨提供） 中評社台北5月16日電／賴清德520執政一周年，民進黨今天公布由民進黨民調中心進行的民調，57.3%民眾滿意，40.2%不滿意，2.5%無意見。“行政院長”卓榮泰滿意度則是45.3%，38.3%不滿意、16.5%無意見。調查結果指出，有64.5%民眾滿意賴清德在“國防”的表現，兩岸政策滿意度則為56.3%。民進黨發言人韓瑩表示，賴清德滿意度雖在4月因關稅等議題有所下滑，但今次又回升，可見人民對政府因應策略有信心。



《TVBS民調中心》昨日發布的賴清德就職一週年民調，滿意度32%、不滿意度55%，另有13%沒有意見。其中滿意度創下他就職以來新低，不滿意度持續提高。



民進黨發言人吳崢、韓瑩今上午召開“總統”就職週年國政民調公佈”記者會。



民調詢問，“整體來說，請問您對賴清德“總統”的表現滿不滿意？”結果顯示，57.3%滿意、40.2%不滿意、2.5%沒意見。韓瑩說，自賴清德就任以來，滿意度皆持續維持在五成以上，今年4月因為面臨美國對等關稅政策的新變局，滿意度一度來到46.7%，但後續提出五大因應策略與產業支持方案，並提出特別條例應對，滿意度回升並到新高的57.3%。



另外，針對“賴政府”在“國防”事務的表現，民調顯示64.5%表示滿意，31.1%表示不滿意；維護主權方面則有63.9%民眾表示滿意，32.6%表示不滿意；推動外交則是60.6%滿意、34.2%不滿意；政府成立全社會防衛韌性委員會，58.4%滿意，31.3%不滿意；兩岸政策56.3%滿意，37.7%不滿意。

