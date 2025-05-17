李隆生：特朗普拋出統一　對台予取予求？

台中科技大學國際貿易系教授李隆生。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月17日電（記者 方敬為）中美關稅談判達成初步共識，台中科技大學國際貿易系教授李隆生接受中評社訪問表示，從中美處理關稅爭執的過程中，可以看出，談判必須保留籌碼，才會有彼此妥協的可能，當中美的貿易關係緩和下來，台灣處境相對堪憂，因為台灣已將籌碼出盡，而美國總統特朗普還特別提到有助“統一與和平”，不排除接下來美方會藉此再向台灣予取予求。



李隆生，美國密西根州立大學物理學博士、美國康乃狄克大學經濟學博士、上海復旦大學歷史學博士。曾任聖約翰科技大學商管學院院長、靜宜大學國際企業學系主任等職。有中美三校博士、台灣三所高校六系系主任的特殊經歷。



中美12日在瑞士日內瓦會談達成共識，雙方相互免去24%的對等關稅，暫時休兵90天，維持10%基準稅率，並各自取消91%的反制性關稅。美國白宮12日發布行政命令後，14日凌晨0點01分起正式作出調整，目前對中關稅僅剩30%，同時將原定6月起實施的小額包裹稅率，從120%下調至54%。中國對美課徵關稅部分，暫停24%對等關稅90天，僅保留10%。



李隆生表示，中國在面對美國的對等關稅政策壓力之下，保持相對堅定立場的姿態，並予以相對應的反制作為，先前外界對此不看好，但結果證明，美國面對中國的不配合，又無法轉移掉對中國的貿易依賴之下，特朗普也只能退讓。中國方面當然也承受不少經濟壓力，所以在雙方都有急迫性的前提下，中美才能夠在短時間內就達成休兵共識。



李隆生指出，中美關稅談判只是初步結果，且只有90天休兵期，但雙方的後續談判也正在逐步推進當中，反觀台灣方面，先前政府對外宣稱被列入優先談判名單，可是截至目前為止，台灣官方對於90天之後的台美關稅走向，仍無法具體說明，而中美之間卻在短短2天內就有具體方針，面對此態勢，台灣的處境相對堪憂。



他提到，台灣在還沒談判之前，就擺出低姿態，宣告願意從台美貿易“零關稅”開始談起，這並不符合談判邏輯，因為台灣一口氣就把底牌翻開了，籌碼盡出，美國當然沒必要優先與台灣談，反正無論如何都會贏。



此外，李隆生說，值得注意的是，特朗普在中美關稅爭執暫時緩和後，公開稱，中國同意全面開放，對兩國都是好事，“對統一（Unification）與和平非常有利”，這句話雖然台灣官方強調非指涉兩岸議題，但仍引發各界揣測，美國的相關說法，如果是將台灣做為籌碼，代表特朗普未來可能以操作台灣牌向中國取利，也可能藉此再向台灣予取予求。



李隆生認為，台灣若不能即刻調整對美談判的策略，恐怕陷入被動的局面，屆時當特朗普認為台灣不再具有利用價值，台灣就會在中美兩強當中，喪失話語權。因此盤點可用於談判的籌碼，以及相對影手段非常重要。



李隆生舉例，日本最近也與美國展開關稅談判，但對於汽車工業的關稅，日本官方立場相當堅定，日本首相石破茂並公開宣示，將持續要求美國“全面撤除”對日本汽車的關稅，同時強調，即使特朗普有設定7月9日貿易談判期限，但日本不必為了趕在期限前達成協議而做出不合理的讓步。



他說，除了石破茂的宣示外，日本財務大臣加藤勝信也罕見表態，可能會將日本持有超過1兆美元的美國公債作為談判籌碼。日本正在暗示美國，“不要逼得太凶”，“如果不讓我活，你也不要好過”。與台灣的做法形成強烈對比，台灣的談判方式非常另類，甚至幾乎感受不到有意談判的意願，而是打算直接對美妥協，可是這樣的作法並沒有讓台灣更安全，反而更陷於風險之中。