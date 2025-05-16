鄭麗君曝進度　正與美貿易代表濟州島會談

鄭麗君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）“行政院長”卓榮泰上任將滿週年，上午率“內閣”團隊和媒體茶敘，有關對美關稅談判工作，“行政院副院長”鄭麗君說明和美方兩次關稅談判結果溝通良好，並透露“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮正在韓國濟州島參加APEC貿易部長會議，把握機會和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行會談。



卓榮泰今天率“內閣”團隊和媒體茶敘，鄭麗君在會中說，和美方的關稅談判中，台灣已經做好準備，持續努力為下一回合做準備，零時差與美方保持緊密溝通。



鄭麗君表示，談判小組的基本立場，就是全力維護國家以及產業利益，守護國民健康以及糧食安全，在此前提下，目標衹有一個，就是要談出最好結果，也就是下降關稅，希望化挑戰為機會，為國家利益以及產業發展，找出最有利布局。



鄭麗君指出，自美方宣布對等關稅後，政府迅速啟動應對機制，並和美方於4月11日進行了首次視訊會議，隨後於4月底在華府進行為期兩天的首輪實體談判，顯見台灣是首批談判國家之一。台美雙方在談判中保持良好的溝通，進行了建設性對話，談判觸及關稅、非關稅貿易障礙、經濟安全以及在互惠互利基礎上，深化台美經貿合作。

