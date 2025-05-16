陳宗彥無罪可復出？綠認可往公營事業發展

陳宗彥。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／賴清德昔日愛將、前“行政院”發言人陳宗彥涉台南市政府任內為酒店業者關說，接受性招待，台南地方法院昨判一審無罪。綠營人士認為，就算陳最後官司沒事，回頭從政機率低。不過可以到公營事業任要職，仍有不錯出路。



陳宗彥2023年2月中旬在職期間被翻出涉嫌接受性招待往事，隨即辭去發言人並淡出政壇。去年7月由大同公司延攬，代表大同公司擔任子公司大同資產開發公司的獨立董事。針對昨獲判無罪，大同公司不予回應。但有員工私下表示，在公司很少看到陳宗彥。

