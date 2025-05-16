美要求台增防務預算　藍提案卓榮泰專案報告

韓國瑜。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月16日電（記者 張穎齊）美國總統特朗普提名的的準“國防部次長”柯伯吉（Elbridge Colby）日前要求要台灣要將防務預算提高至接近佔GDP10%（現約2.45%）。中國國民黨“立法院”黨團提案要求“行政院長”卓榮泰到“立院”專案報告，民進黨團反對，國民黨籍“立法院長”韓國瑜裁示逕付二讀、交付黨團協商。



國民黨團16日上午於“立法院”院會提案指出，柯伯吉要台灣的“國防”預算應該接近GDP的10%，將會是2.68兆元的規模，幾乎是“中央政府”一年的歲出，是否會對“中華民國”財政造成重大衝擊並產生排擠效應？對整體施政可能造成什麼影響？“國防”安全能確實獲得保障嗎？“賴政府”應清楚向台灣人交代。台灣人憂心“國防”預算提高甚至危及“國安”，爰此，建請院會作成決議：“盡速邀請“行政院長”卓榮泰率同“國防部長”顧立雄及相關“部會”首長就“國防”軍備預算提高為GDP10%對台灣可能造成之影響”乙案進行專業報告，以安民心並釋群疑。是否有當，請公決案。



徐巧芯、葛如鈞、陳玉珍表示，為何要排第一案、叫卓榮泰來專案告報？因現在台灣人的“國防”到底是否是自己能決定的？日本首相石破茂都說日本自己決定。但台灣面對美方要求提高到GDP的10%，賴清德現在說提高到3%，國民黨並不反對，但特朗普是否會希望到5%、8%、10%？5%是1.34兆新台幣，8%是2.14兆，10%是2.68兆，而今年“中央政府”總預算是3兆，若2.68兆都是“國防”預算，對社會教育醫療是否產生排擠？且美國軍購又延宕，要怎麼“國防”、怎備戰？卓榮泰當然要來報告。

