陳宗彥性招待案無罪要復出？在野黨：難交代

陳宗彥。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／賴清德昔日愛將、前“行政院”發言人陳宗彥任職台南市政府期間，涉及受酒店業者關說，接受性招待，台南地方法院昨日一審判無罪。當初舉發事件的台灣民眾黨前“立委”陳琬惠訝異地表示，看來是準備回到“賴政府”擔任要職了！中國國民黨台南市議員蔡育輝痛批判決難給社會交代，只因陳宗彥是賴清德的“國王人馬”就判無罪，希望司法加油。



根據《中時新聞網》報導，陳琬惠指出，當初她舉發這件事，陳宗彥立刻辭職，此次陳一審獲判無罪後，“我很訝異他（指陳宗彥）回應外界比當初辭職更快”、“看來是準備復出了”。她猜測，陳宗彥可能會回到“賴政府”擔任要職。一審判決衹有業者被判媒合性交易罪，看來與賴清德有關係的就會被輕輕放下、“總統”人馬就會沒事。賴清德的愛將、新潮流的子弟兵真的很夠力！



陳琬惠說，2014年陳宗彥案“查無不法”簽結、2024年“監察院”作出不彈劾決定，現在台南地院再次將陳判無罪。難道手握民進黨黨證就可以如此為所欲為，呼籲檢方再多花點時間調查，依法提出上訴。



蔡育輝指出，陳宗彥涉嫌接受業者關說、請託處理變更視聽歌唱場所工程使用執照及警務人員調職案，再接受性招待以為對價，無罪很難對社會交代。更讓人不免質疑，只因陳宗彥是“國王人馬”，就被輕輕放過。陳宗彥協助處理關說、請託案，事後透過業者聯絡“找小芸”，接受性招待案，法官判陳宗彥無罪，是大家猜得到的結果。唯一能解釋的理由就是，陳宗彥是賴清德的人馬。

