對美零關稅談起？卓榮泰：視他國方案調整

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）對美關稅談判是否還是從零關稅談起？“行政院長”卓榮泰16日在記者會上表示，美方與其他國家談判的定案，都會讓我們機動地調整。對於各項產業，尤其是民眾的健康及消費市場的習慣，我們會堅持必要該堅持的原則。



卓榮泰16日上午率“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫及9名“政務委員”召開記者會，前1個小時以“5大行動、20項進行式”為主軸宣傳政績，再開放半個小時的媒體提問。



美聯社記者問，關於美國關稅政策，賴清德在4月6日發表談話，認為可從台美零關稅談起，稍早在“行政院”外也有農民代表抗議零關稅政策，作為緩解美對台高關稅的交換條件，未來有什麼措施緩解各界憂慮？



卓榮泰表示，他當初曾經講過，從零談起是我們一個談判的態度，但之後美方與其他國家的談判工作持續進行，也有一些定案，這些定案的內容都足以讓我們對談判策略、態度與內方式做相當調整，我們也會非常機動性、靈活性地來調整，



卓榮泰說，若提到對台灣產業的保護，我們還是要強調，談判的最終目的是維持台灣最大利益，也維持產業國際競爭力。對於各項產業，尤其是民眾的健康及消費市場的習慣，我們會堅持必要該堅持的原則。