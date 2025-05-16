“賴政府”不滿意度創新高　卓榮泰下鄉不給問

卓榮泰今日到新竹市出席海水淡化廠開工典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月16日電（記者 盧誠輝）賴清德就職將滿1年，根據《TVBS》最新民調顯示，賴清德不滿意度高達55%創新高。對此，“行政院長”卓榮泰今日出席新竹海水淡化廠開工典禮會後，面對媒體詢問“對“賴政府”不滿意對超過5成的看法？”、“520給自己打幾分？”、“為何下鄉都不給媒體提問？”等問題，均未回應就快閃離開。



《TVBS》最新民調顯示，賴清德就職周年不滿意度為55%、滿意度僅32%、13%沒有意見；更有55%對賴清德不信任、僅有38%民眾表示信任；對於賴清德未來施政表現方面，有信心比例也降至38%低點，而沒有信心比例則增加至57%高點，首度超過5成。



卓榮泰今日到新竹市出席新竹海水淡化廠開工典禮會後，面對媒體的提問，均未回應就快閃離開。



值得注意的是，過去在蔡政府執政時期，前“行政院長”陳建仁每次下鄉時，幾乎都會透過媒體群組事先開放提問，陳建仁也幾乎有問必答。但賴清德上任後，卓榮泰下鄉時卻鮮少開放媒體提問，以桃園和新竹為例，卓榮泰上次在桃園受訪是在去年6月21日視察桃園機場第三航廈工程進度時，上次在新竹受訪則是在去年8月6日視察工研院創新科技成果時。