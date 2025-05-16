黃仁勳中東搶大單飛台灣　今晚與魏哲家餐敘

輝達執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天下午搭乘私人專機抵達台灣，今晚將與台積電董事長魏哲家共進晚餐。被問到台灣總部地點，他賣關子表示或許等19日進行台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講再宣布。



黃仁勳才隨美國總統特朗普赴中東訪問，搶下大單。根據《中央社》報導，黃仁勳私人專機約台灣時間凌晨4時19分從阿布達比起飛，下午1時25分抵達松山機場，飛行時間約9小時。他走出機場時穿著黑短袖和黑長褲，臉上略顯疲態，但面對現場超過20家守候的媒體仍熱情打招呼，打起精神受訪約15分鐘。



特朗普訪中東宣布大幅放寬對該區盟友的先進AI晶片出口管制，輝達將向沙特阿拉伯新成立的國家級AI公司Humain提供1.8萬顆最新Blackwell旗艦晶片，並計劃允許阿拉伯聯合大公國購買高達100萬至150萬顆先進輝達晶片。



下午抵台，在媒體簇擁採訪結束後，黃仁勳用台語直呼好熱要去“剪頭毛”，隨即坐上專車直奔慶城街髮廊。



黃仁勳將於5月19日在台北流行音樂中心發表演說，為2025年Computex活動揭開序幕。隨著台積電和特斯拉看好AI機器人發展前景，台灣生態系和相關供應鏈發展情況，將是各界關注的重點。



黃仁勳表示，輝達成長快速，擁有天份的工程師人數持續增加，台灣辦公室已變得太小，需要找到全新、更大的辦公室來容納不斷擴增的團隊。



黃仁勳說，新辦公室的地點還沒正式宣布，或許會等到19日主題演講再談一些（say a few words），台灣這座島上任何地點都是潛在選項，他不想現在先公布，以免破壞驚喜。



此外，黃仁勳也透露，今晚將與台積電董事長魏哲家共進晚餐，但對於用餐地點三緘其口。



人工智慧（AI）快速發展，AI教父黃仁勳一舉一動成為全球科技界矚目的焦點。他近年來台總是掀起AI及機器人旋風，在電腦展的演講，不僅全場爆滿，還吸引台塑、廣達、華碩等重量級企業大老闆和政府官員到場聆聽。



黃仁勳在2025年Computex演講會有什麼亮點，各界關注。不具名產業專家指出，黃仁勳3月在輝達GTC大會中，一口氣公布了Blackwell Ultra、Rubin、Rubin Ultra及預計2028年登場的Feynman等4代AI晶片產品藍圖，也談及數位孿生、量子運算和矽光子等，黃仁勳在電腦展會秀出什麼特別的新品及驚喜，值得期待。