卓榮泰化身暖心大師兄　自費送記者蛋糕

卓榮泰結束記者會後，一一與媒體握手打招呼。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月16日電（記者 鄭羿菲）賴清德520執政滿一周年，“行政院長”卓榮泰16日與記者周年茶敘，吸引逾百位海內外媒體記者到場採訪，為突顯藍白大刪預算，卓榮泰等官員桌上衹有一杯茶，並象徵性在卓的桌上放一個杯子蛋糕，讓卓也忍不住自嘲，本來周年應準備大蛋糕慶生，但經費只能這樣子，今天還是過一場不一樣的周年生日。



不過，卓榮泰行事風格柔軟、溫暖，在民進黨內素有“大師兄”之稱，連“行政院副院長”鄭麗君都稱讚，“內閣”團隊面對海內外各種震驚情勢變化，依然穩健向前，正是因為有大師兄堅定而溫暖的帶領。卓榮泰結束1個半小時茶敘後，走下來與媒體一一握手打招呼，也準備西點餐盒贈送記者，“行政院”發言人李慧芝在旁說明，這是卓院長自費的。



卓榮泰16日上午率“行政院副院長”鄭麗君、秘書長龔明鑫及9名“政務委員”與媒體進行1.5個小時的茶敘，前1個小時以“5大行動、20項進行式”為主軸宣傳政績，再開放半個小時的媒體提問。



藍白聯手刪今年度總預算案，讓“賴政府”頻頻喊窮，在農曆春節後，卓榮泰曾率“政務委員”出席新春團拜，當時風格就一切從簡，除少了鑼鼓喧天的舞龍舞獅表演增添喜氣，就連喜糖都省下來，只拱手團拜。連卓榮泰都忍不住打趣道，連最簡單的茶點都沒了。