藝人閃兵團曝兵役破口　藍委黃健豪提案修法

藍委黃健豪。（中評社 資料照) 中評社台北5月16日電／台灣演藝圈“閃兵”連環爆，已有多名假病逃兵役的藝人被捕。中國國民黨籍“立法委員”黃健豪16日提案增訂《兵役法》第三條第二項規定，即便已屆除役年齡，但若無兵役法第四條免役或第五條禁役之情形，而未履行服役義務者，仍視為役齡男子，不因年齡屆滿而當然取得除役之身分。黃健豪強調，藉此杜絕藉由不法手段逃兵至役齡屆滿，只需罰錢緩刑結案就不用入伍當兵。



繼藝人王大陸涉花百萬“閃兵”，近期檢調進一步追查，發現包括陳零九、“小蝦”陳大天、李銓、威廉、大根、阿虎、陳向熙Teddy、模特兒陳信維、舞台劇演員黃博石等人，也疑似逃兵役，遭拘提到案，檢察官復訊後幾人以不等金額交保。



根據《中時新聞網》報導，黃健豪指出，兵役法規定役齡男子於年滿36歲之年12月31日除役，包括逃避兵役義務者，仍適用同一除役規定，不用再負擔兵役義務。相較於於尚未屆滿役齡上限的逃兵，被查獲仍須依法補行服役，“逃兵是否還是要當兵”，竟取決於被發現的時間點，產生顯著不公平情形。更何況服兵役是成年男子應盡的義務，怎能因逃兵時間夠久，反而就能免除“國民”義務。



黃健豪表示，雖然法律另有《妨害兵役治罪條例》處罰之規定，但若僅以年齡屆滿即排除其服役義務，與“憲法”第20條所明定之人民有服兵役之義務，及兵役制度公平性明顯大相違背。再加上違反“兵役法”或“偽造文書”，依過往判決，絕大多數都是罰錢緩刑結案；如此一來，形同鼓勵用錢換自由，甚至是換取戰時上戰場的安全，當兵顯得太廉價了。



黃健豪說，最近不少藝人逃兵事件，也引起大家新一波關注，許多民眾紛紛表示應該修法，不能讓用錢換當兵的事件再發生。因此，這次修訂《兵役法》，就是杜絕此一現象，讓男性“國人”都能守法當兵，保衛“國家”。