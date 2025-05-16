新竹海水淡化廠開工　卓榮泰：確保產業供水

卓榮泰和邱臣遠今日共同主持新竹海水淡化廠開工典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月16日電（記者 盧誠輝）“行政院長”卓榮泰今日到新竹南寮漁港出席新竹海水淡化廠開工典禮，致詞時表示，新竹海水淡化廠是台灣本島首見且相當大型的海淡廠，未來一年將可創造3000公噸的供水，確保新竹和竹科有充分且穩定的水源可以使用，讓台灣高科技產業能繼續保持領先地位。



卓榮泰今日出席新竹海水淡化廠開工典禮，包括“行政院”發言人李慧芝、水利署長林元鵬、台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和多位民進黨、時代力量黨籍新竹市議員都到場出席。新竹海水淡化廠隸屬“經濟部”水利署。



卓榮泰指出，他記得曾在澎湖看過海水淡化廠，在台灣本島則是以這次開工的新竹海水淡化廠為首見，這是過去從蔡英文執政時期為了因應缺水等問題而開始規劃，所以行政工作是一棒接一棒的去完成，未來一年將可創造3000公噸的供水，可有效解決新竹寶三和寶二水庫未來若再遇到旱災時，確保新竹和竹科有充分且穩定的水源可以使用。



卓榮泰強調，桃竹苗大矽谷計劃未來將整體提升台灣在高科技領域持續保持領先地位，桃竹苗大矽谷計劃未來也將跟大南方新矽谷計劃成為帶動台灣科技再發展的雙引擎，也能因此讓台灣高科技產業加倍發展，所以如何確保穩定供應水和電就顯得非常重要。



邱臣遠提到，新竹科學園區已邁向第45個年頭，全台灣科學園區的產值約新台幣3.9兆元，但光是竹科就佔了約1.5兆元，所以不管在民生用水或用電方面都非常重要，因此關鍵基礎設施對經濟安全可說是重中之重，未來3年後新竹海水淡化廠完工後，每日可產10萬公噸的淡水量，可以讓新竹市與竹科水資源的調度更加多元有保障。