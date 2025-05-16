台新冠疫情6月達高峰！本周打疫苗增2成

台疾管署發佈新聞表示，新冠疫情預估6月達高峰，呼籲民眾踴躍施打疫苗。(照:疾管署提供) 中評社台北5月16日電／台灣疫情升溫！疾管署今天公布，本周近4日（5月12日～5月／15日）新冠疫苗接種人數突破9千人，較上周同期增加2成，昨天一天就接種2810人，更創7周來單日新高。疾管署副署長羅一鈞表示，新冠疫情預估6月達高峰，呼籲民眾踴躍接種。



疾管署日前公布，上周新冠門急診就診計9978人次，較前一周增加66%，連續5周上升，並新增34例併發重症及6例死亡病例。



羅一鈞表示，本周近4日疫苗接種人數共計9092人，比上周同期7512人增加21%，目前公費疫苗庫存仍有318萬劑，呼籲滿6個月以上民眾儘速接種，在疫情高峰來臨前提升保護力。



羅一鈞說明，世界衛生組織（WHO）昨日公布最新新冠疫苗選株會議結論，目前的新冠JN.1疫苗仍具足夠保護力。由於全球流行主流仍為JN.1衍生的變異株，世衛專家小組5／6～5／7開會評估目前使用的新冠疫苗株（JN.1或KP.2），結論為仍有保護效果，可持續建議選用，同時建議新變異株LP.8.1為合適的替代疫苗株選項。



由於本月中下旬美國食品藥物管理局（FDA）、歐洲醫藥管理局（EMA）也將陸續開會決定新冠疫苗選株建議，疾管署將視上述結論是否一致，必要時提ACIP討論台灣秋冬新冠疫苗選株建議。



疾管署提醒，雖然新冠病毒感染多為輕症或無症狀，但病程仍有機會發展為中重症。由於台疫情持續上升，滿6個月以上且尚未接種新冠 JN.1疫苗者，應儘速接種。此外，已接種1劑且間隔6個月的65歲以上長者等3類高風險對象，應再接種第2劑，以提升免疫保護力。