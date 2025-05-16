北市發布黃仁勳出席世壯運　府急派蕭美琴

國民黨台北市議員柳采葳（右）質詢世壯運發言人郭音蘭有關何時接獲通知蕭美琴要出席世壯運開幕式？（截自台北市議會直播畫面） 中評社台北5月16日電／2025雙北世界壯年運動會17日開幕，賴清德昨表明不會出席，但世壯運執委會16日上午宣布，將由輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳擔綱象徵“科技”領域的聖火手後，就傳出蕭美琴會出席開幕式。世壯運發言人郭音蘭今日在台北市議會答詢時表示，確實是在宣布黃仁勳會出席後，體育署才通知執委會表示蕭美琴要出席開幕式。



世壯運是每4年舉辦一次的國際型運動賽事，“總統府”昨日表示，賴清德因政務繁忙，不克出席開幕式。賴是首位缺席台灣舉辦國際賽事的領導人，此舉遭到在野黨抨擊，是否因為主辦的雙北市長是國民黨籍的蔣萬長、侯友宜？不過，在黃仁勳會出席世壯運消息傳出後，媒體即評論，賴清德“自斷”與黃仁勳同框契機。



中國國民黨籍台北市議員柳采葳今日在市議會詢問，是否是因為黃仁勳要出席世壯運，府方才改變心意由蕭美琴代表？對此，世壯運發言人郭音蘭表示，2月25日時即發文給“中央”，直至5月13日體育署才轉達賴清德不會出席開幕式，當時也未提及由誰替代賴出席。



據悉，蔣市府與黃仁勳這項跨界合作，並非臨時起意，雙方鴨子划水，早在去年商討Computex場地時就悄悄展開布局，確定黃仁勳來台日期後，水到渠成。



世壯運執委會16日宣布，最後一位傳遞聖火代表為NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳，擔任本次聖火“科技”的代表。消息一出引發各界討論，國民黨籍台北市長蔣萬安上午受訪時表示，非常榮幸也很高興邀請到黃仁勳，黃擔任聖火手當之無愧。



根據台媒報導，柳采葳質疑，世壯運開幕在即，賴清德原本以“國政繁忙”為由婉拒出席，結果一聽到黃仁勳要擔任聖火手，急忙推蕭美琴上火線，硬要來蹭聲量、蹭熱度。這種只看話題、不顧格局的心態，完全暴露了賴清德沒有領導者該有的風度與高度。



柳采葳透露，一場原本早在2月就發函邀請的國際體育盛會，民進黨政府高層卻直到5月15日還在推託。現在整個“國安”體系、北市警力、軍方人力全被臨時動員、調度，隨扈連夜被召回，銷假支援，基層疲於奔命，“國安”單位也私下搖頭。“總統”、“副總統”的行程竟然可以如此兒戲，甚至是需要連夜熬夜幫忙重新處理維安配置。