乙未戰役130周年　楊文科讚客家人抗日精神

新竹縣長楊文科今日出席“乙未中的竹塹”巡迴展開幕典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月16日電（記者 盧誠輝）今年是1895台灣乙未戰役130周年，新竹縣政府文化局與清華大學文物館、鄧南光影像紀念館聯合策劃辦理“乙未中的竹塹”巡迴展。新竹縣長楊文科今日出席開幕典禮時大讚新竹縣客家鄉親在乙未戰役中的抗日精神，並邀請大家一起來看展覽追思先賢，也希望讓年輕一代瞭解台灣的歷史與價值。



楊文科今日到新竹縣縣史館出席“乙未中的竹塹”巡迴展開幕記者會，多位不分黨派的新竹縣議員都到場出席。



楊文科表示，130年前台灣被割讓給日本，台灣各地民眾展開一連串保鄉衛土的軍事行動，稱為乙未戰役，這不但是台灣歷史上重要的一頁，也是東亞鉅變。當時新埔、芎林、北埔都發起人民保鄉衛土的行動，深刻體現在地的精神與文化。



楊文科指出，從北埔金廣福第一代墾首姜秀鑾的曾孫姜紹祖為保衛鄉土所寫下的“義氣與山河並重，忠貞偕日月爭光”這副對聯，可以充分感受到新竹縣客家鄉親的忠貞精神更代表客家人忠孝節義、晴耕雨讀的精神。歡迎大家把握機會來欣賞這一段130年前的故事，更瞭解家鄉，為這段歷史感到驕傲，更熱愛台灣這塊土地。



新竹縣文化局表示，本次“乙未中的竹塹”巡迴展首展從即日起至6月22日止，展覽由姜紹祖嫡曾孫姜文滉先生提供姜紹祖與戰友吳湯興往來的扇子、出戰前姜紹祖自籌軍餉的借據、借款書信以及家族影像，還有新竹清華大學文物館提供日軍戰爭浮世繪，也都會一併呈現。

