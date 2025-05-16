金融時報：英偉達擬在上海設研發中心

輝達執行長黃仁勳。（中評社 資料照) 中評社台北5月16日電／英國《金融時報》今天報導，全球AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）計劃在上海設立研發中心，輝達執行長黃仁勳4月與上海市長龔正會面時曾討論有關計劃。



輝達佈局兩岸，執行長黃仁勳16日結束與美國總統特朗普在中東的訪問行程，搭專機直飛台灣，傳出輝達海外總部選址傳有望落腳台北士林的“北投士林科學園區科T17、T18”，北市府與輝達都尚未證實。



根據上個月上海市政府發出的公告，黃仁勳會見龔正時表示，對輝達而言，中國市場非常重要，上海是輝達的重要研發基地，該公司將秉持承諾，以最好方式為中國市場提供服務。



2024年，輝達在中國市場的的營收達170億美元，占整體營收14%。黃仁勳預計未來數年，中國市場的規模可能達到500億美元。



報導指出，輝達在上海的研發中心將專注研究中國客戶的需求，同時符合美國政府有關技術出口管制的要求，但核心設計及生產仍會留在海外。



美國對晶片的出口限制為輝達帶來挑戰，華府要求輝達H20人工智慧（AI）晶片出口至中國，須取得許可證。輝達以降規版H20晶片銷售中國，以克服美國的出口管制。中國是輝達H20的重要市場。



