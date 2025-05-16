黃仁勳談關稅戰　台灣仍是科技生態系核心

輝達執行長黃仁勳。（中評社 資料照） 中評社台北5月16日電／輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日下午飛抵台灣，被問到關稅戰議題時表示，當全球經濟重整完成後，台灣仍會是科技生態系的核心。因為這裡有許多聰明、具有創新精神的公司，他完全看好台灣會持續蓬勃發展。



《中央社》報導，被問到剛結束的中東之旅有何收穫？黃仁勳說，美國總統特朗普親自前往當地宣布中東將採購輝達人工智慧（AI）晶片，對特朗普而言是一項巨大的成功。AI是這個時代最重要的科技，全世界都需要AI基礎設施。特朗普非常瞭解AI的重要性，也體認到能源對於支持AI產業成長的重要性。美國過去一段時間減少了對製造業的重視，特朗普政策已扭轉這一點。



至於有關美國特朗普對等關稅與相關政策，黃仁勳認為，特朗普要重塑美國供應鏈，這是他的遠見，他做的事是對的，“我會全力協助他”。



黃仁勳的台灣之旅行程從數週前開始傳得沸沸揚揚，不過始終“只聞樓梯響”，原本傳出12日抵台，卻讓媒體撲空，直到今天下午1時29分他的私人專機才降落台北松山機場。黃仁勳下午1時40分步出商務中心大門，穿著黑短袖和黑長褲，面對現場超過20家媒體頂著大太陽守候，雖然旅途勞累，仍打起精神接受採訪15分鐘。



談到外界最關心的台灣新總部地點，黃仁勳不願鬆口，只表示，或許等19日進行台北國際電腦展（COMPUTEX）主題演講再談。



至於對台灣能源政策的建議，黃仁勳表示，必須滿足能源需求，才能推動產業成長。能源有許多不同類型，重點在於降低碳排放，而且已有許多新科技可以幫忙降低碳排。



黃仁勳提到，輝達打算把GTC年度技術大會的內容和生態系風格，整合到台灣的COMPUTEX，加深與科技社群的連結。這場展覽具有歷史意義，“我參加COMPUTEX的時候，你們（現場記者）很多人都還沒出生”。

