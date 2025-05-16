閃兵太普遍！郭正亮：若查這群人監獄不夠關

郭正亮。（截自“大新聞大爆卦”YouTube直播畫面) 中評社台北5月16日電／演藝圈男星閃兵事件持續擴大，多人涉案。網友整理出不用當兵的男藝人，免兵役理由涵蓋脊椎移位、氣胸、地中海型貧血、遺傳性高血壓等。前“立委”郭正亮直呼，絕對不只藝人，還有有錢人的小孩、高學歷，甚至那些整天主張“抗中保台”的，普遍的程度恐會超乎想像，搞不好監獄不夠關。



新北市警方偵辦藝人王大陸找“閃兵集團”以造假醫療證明閃避兵役，14日再帶回藝人男團“超克7”成員李銓及“小蝦”陳大天等人拘提到案，後來均交保。“內政部”役政司說，去年底就掌握役男逃兵的類似個案，並移送檢調偵辦，清查後共有120人有疑義，其中有11位是藝人，後續尚在清查中。造假逃兵最重可判7年。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮15日在《大新聞大爆卦》節目質疑，沒有真的當兵或服替代役，但每天在主張“抗中保台”，台灣可不可以接受？這主要還是社會的價值。這個在韓國就會變成很大的新聞，韓國人不能接受，因為他有真正的前線。



郭正亮表示，這個普遍的程度，會超乎你的想像！絕對不是衹有藝人，還有有錢人的小孩。自己那個時代，醫學系，很少聽到有人在當兵的！其實他如果去當兵，一定是軍醫，他連這個都不要。只是看我們“國防部”要不要就這個問題來徹查，不然搞不好監獄不夠關？查起來一定是好幾千人！