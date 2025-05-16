藍提反廢死公投案通過　8月23日投票

藍提反廢死公投經表決後完成立法程序。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）“立法院”今日下午處理國民黨“立院”黨團所提出的“反廢死”公投案等議案，在中國國民黨與台灣民眾黨“立委”優勢表決之下，出席102人，贊同54人、反對48人通過反廢死公投案。依照《公民投票法》規定，將於今年8月23日投票。



民進黨“立委”今天一樣祭出人海戰術，登記數十人冗長發言，下午將近5點進行表決，最後由國民黨團提案照案通過。



“立法院”會今天討論國民黨團提出，擬具公投提案主文為：“您是否同意各級法院合議庭法官判處死刑不須一致決之政策？”請公決案。



提案人、國民黨“立委”吳宗憲表示，大法官非民選、無民意基礎，卻能用一致決這樣的條件，把死刑制度推向實質廢止，面對這樣的做法，他們不能不說話。就讓他們如賴清德所說“用更大的民主來解決”。



進行廣泛討論時，民進黨“立委”幾乎每位都登記發言，結束發言已經是下午將近5點，會議主席、“立法院副院長”江啟臣裁示進行議案表決。



民進黨“立法院”黨團提出撤銷此公投案，但反對者54票，贊成48票。接著國民黨團也提議照案通過，經表決後，贊成54票，反對48票。江啟臣也裁示此公投案完成立法程序。



在表決時，民進黨“立委”高喊詐騙公投，國民黨則反嗆民進黨怕公投。最後在還算平和狀況下，完成此公投案程序。