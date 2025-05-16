台打詐警察被騙1095萬　上班空檔6次交款

警方攻堅壓制詐騙集團主嫌。（照:警方提供） 中評社台北5月16日電／台灣“警政署”刑事局詐欺犯罪防制中心專門處理大小詐騙犯罪，日前卻驚傳該中心負責分析金流的一名年約50多歲吳姓員警誤信詐團投資賺錢話術，前往銀行領錢，在上班空檔與詐騙集團車手面交款項6次，直到戶頭的錢幾乎耗盡才驚覺被騙，約損失新台幣1095萬元。



該“假投資，真詐財”的詐團於2024年間共騙走受害民眾約6000萬餘元，其中包含詐防中心的吳姓員警1095萬元。



事件曝光後，疑因警方認為有損形象，將該員調職。刑事局證實確有此事，但強調吳員是其他單位支援警力，去年6月已歸建原單位。



刑事局詐欺防制中心今天爆出，一名員警在上班空檔外出與車手面交6次，慘遭詐騙新台幣1095萬元。經警方追查，今年4月已破獲由竹聯幫明仁會與新竹風飛砂幫合組的詐騙集團，該集團假冒輝達執行長黃仁勳、財經專家黃清照等人名義，透過投資網站誘騙，至少騙走逾6000萬元；刑事警察第七大隊逮捕主嫌邱男、曾男等18名共犯，其中7嫌訊後法院裁定羈押。



根據《中時新聞網》報導，刑事警察局北部詐欺偵查中心分析被害人報案資料，查知詐騙集團假冒財經專家黃清照及AI教父黃仁勳等名義，以“投資賺錢”話術引誘被害人加LINE好友，誆稱保證獲利、穩賺不賠及分享飆股投資標的，進而要求被害人到假投資網站申請帳號，後依詐團指示將款項匯入指定的人頭帳戶或以面交方式交付假冒員工。



案經刑事警察局偵查第七大隊報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，並與桃園市政府警察局桃園分局、楊梅分局及新竹市警察局第二分局共組專案小組，分析相關資料及追查，發現該假投資詐騙集團是由新竹某幫派出資與另一幫派共同籌組，為圖逃避刑責，吸收未成年少年當車手。專案小組追查、鎖定犯罪組織核心成員，迅速發動數波搜索拘提行動，成功瓦解該集團。



全案共查獲邱姓男子等18名犯嫌到案，查扣相關不法證物，後依組織犯罪防制條例、刑法加重詐欺罪、洗錢防制法等罪送辦，邱姓主嫌等7人裁定羈押。