王炳忠：台灣要小心被特朗普吃到骨頭都不剩

新黨前發言人王炳忠接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月17日電（記者 張嘉文）中美關稅談判達成初步共識，美國總統特朗普12日稱，中國開放市場“對統一（Unification）與和平非常有利”。新黨前發言人王炳忠對此向中評社表示，特朗普這番話無論是否真心，都顯示台灣問題已被正式端上中美談判桌，且特朗普向來視台灣為可交易的籌碼，並不在意台灣的所謂“安全保證”，台灣應該認清局勢，別再自我催眠。台灣要小心若繼續錯估形勢，終將被特朗普吃到連骨頭都不剩。



王炳忠強調，特朗普丟出這樣的話，很可能就是在暗示中方，若在經貿上願意更多開放，美方在台灣問題上或許可以更放手，而這放手的層次，低的就是美國不介入台海，更高的甚至可能出現美方逼台方要和大陸談判，又或者出現中美聯合第四公報。



王炳忠，出生於台南佳里，成長於台北萬華，政治大學外交學系法學碩士，歷任新黨青年委員會召集人兼新聞聯絡人、全台委員會委員兼發言人、抗獨史陣線召集人、新中華兒女學會理事長、《建中青年》社長等。



特朗普12日在白宮簽署美國藥價行政命令的記者會上，主動提及美中瑞士會談，他稱“可能在本週末”與中國領導人通話。他並稱中國同意“全面開放”，並表示“這對統一與和平很好”，引發熱議。



王炳忠對此接受中評社訪問時表示，特朗普使用“unification”一詞具有高度政治性，這並非如綠營或網路側翼所聲稱的“中美經貿整合”，而是指向兩岸問題。他說，integration才是經貿整合，unification是統一，這兩個英文單字的差別分得很清楚，綠營硬要混淆愈顯得心虛。



他進一步指出，特朗普至今始終拒絕對台灣給予任何形式的“安全承諾”，這與拜登時期試圖透過各種模糊語言，暗示美方可能介入台海不同，所以特朗普是坦率且直接地將台灣視為籌碼、棋子、談判工具，甚至是可以隨時被擺上餐桌的“菜”。