余元傑：賴清德要把台商都當做敵人嗎？

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月17日電（記者 蔣繼平）中美關稅談判達成初步共識，美國總統特朗普12日稱，中國開放“對統一（Unification）與和平非常有利”，引起熱議。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑接受中評社訪問表示，特朗普這件事雖是變數，但除非美方有明確表態怎麼做，不然賴清德往“台獨”的極端作法不會改，這一點，海外都比台灣擔心，目前態勢看起來早晚對撞。



余元傑認為，賴清德定義大陸是“境外敵對勢力”，520要解決的難題是如何詮釋台商，台商是因1991年“動員戡亂時期”終止後大舉赴陸做生意，現在台商還能繼續在“敵國”做生意？難道要把台商當敵人嗎？這一塊，賴要自己去解決，但他認為可能不樂觀，雖不違法，但民進黨一直在扣“對岸附和者”的帽子。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士，教學專長為“憲法與立國精神”、孫中山思想、立法論、民主法治與生活、開會與選舉、社會學、社會問題、社會工作研究方法等。



余元傑表示，賴清德對兩岸關係非常清楚就是“兩岸關係最好就是沒有關係”，所以陸委會、“教育部”都跳出來說最好都不往來，因為賴把大陸當作“境外敵對勢力”，如果不考慮對外、外在壓力影響，賴就會這樣做下去。從賴的從政歷程來看，賴對理念很堅持，一向認為兩岸關係是兩個國家，當“行政院長”時還主張廢掉陸委會，也曾說過是務實“台獨”工作者，一路走來始終如一，只是沒有想到做法這麼極端。



余元傑表示，特朗普這件事是變數，但應該不會有太大影響。因為AIT有修正特朗普說法，且特朗普的用詞也不太一樣，要往樂觀去看的話，可以說就是順便講一下，所以遣詞用字不精確，一攤池子丟石頭下去，雖然會有水波，但除非是很直接說法，要不然賴清德不會改。



余元傑表示，“行政院”祕書長龔明鑫日前率團訪美喊“盼促成美國再次偉大”，只差沒講完全配合，看起來就是希望美國繼續支持，賴520談話遣詞用字會調整，但基本論調從上任都現在沒改過，沒有特朗普關稅戰之前，作法越來越激進，只是未來關稅戰變數下去，可能會緩和一點，衹有這差別，方向不變但步調可以調整。