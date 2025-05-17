余元傑：藍若無衝撞體制決心　無法撼動綠

嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月17日電（記者 蔣繼平）綠營挑起的大罷免，對中國國民黨相當不利。嘉南藥理科技大學社會工作系教授余元傑接受中評社訪問表示，國民黨對上民進黨若沒有衝撞體制的決心，很難去撼動，民進黨是用盡各種手段誓死維護政權，國民黨敢用各種手段去做對抗？4月26日凱道抗爭營造的全黨共同承擔的氣氛並沒有延續下去很可惜，目前外在變數就看關稅戰對民生的衝擊，是否刺激整體社會反思。



至於這次藍營危機有多嚴重？余元傑說，國民黨其實早就被邊緣化，在蔡英文時代就被邊緣化了，這次因為加上民眾黨在“立院”變多數，話語權有回來，這個要把握住，若沒有把握住，還是繼續邊緣化。



余元傑為台灣師範大學三民主義研究所博士，教學專長為“憲法與立國精神”、孫中山思想、立法論、民主法治與生活、開會與選舉、社會學、社會問題、社會工作研究方法等。



余元傑表示，以台灣內部情勢發展，因為檢調都配合綠營，賴清德要走的方向並沒有障礙，民進黨是喪失政權就喪失一切，所以拚死保衛政權。國民黨若還是用中產階級思維，要怎麼對抗？完全不在一個水準之上，以前民進黨抗爭衝撞是怎麼來的，得問國民黨敢不敢？



余元傑表示，民進黨在2014反兩岸服貿協議太陽花時期很常用“公民抵抗權”，民進黨在野時也很常說“當獨裁成為事實，反抗就是義務”，不過民進黨執政後就完全不提公民抵抗權。而反抗是義務，後面沒講衝撞後會不會被抓，群眾、政府兩邊對撞誰會贏？講公民抵抗權也是在爭取選票，拿到政權就不提了。



余元傑表示，在野黨沒辦法撼動賴清德意志，除非拿出行動力，但是426遊行號召25萬人上凱道也不夠，賴清德不理你，連甩都不甩，這比起以前民進黨抗爭，都是小CASE。抗爭行動，國民黨偏向理性和平，民進黨偏直接衝撞，但不去衝撞體制的話，是無法撼動賴清德堅定的執行意志。