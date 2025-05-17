中評關注：“政院”三巨頭輪流說明對美談判

卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫在媒體周年茶敘上，輪流說明對美談判進度。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月17日電（記者 鄭羿菲）賴清德520執政將滿一周年，施政內外交迫，尤其是美國對等關稅、半導體關稅都尚未定案，充滿不確定性，“行政院長”卓榮泰16日與媒體茶敘出動三大將說明對美談判進度，不難看出關稅案已讓民眾強烈質疑“台美關係是否史上最好”，被挑起的“疑美論”成為賴清德的包袱，後續如何拆彈，值得觀察。



賴清德執政滿週年，TVBS15日公布最新民調，賴清德的滿意度32%、不滿意度高達55%，讓不少人瞠目結舌；民進黨16日也公開黨內民調打對台，賴清德執政滿意度高達57.3%、40.2%不滿意。兩份民調天差地遠，讓不少民眾都感覺是活在不同時空，每個人心中也都有一把尺。



而台灣民意基金會的賴清德執政長期民調趨勢，聲望長期都表現不錯，3月還以48.9%的贊同度，輾壓39.1%的不贊同，相差快10%，但4月贊同度只剩下45.9%、不贊同飆高到45.7%，相差0.2%幾乎可說是死亡交叉了。



相隔一個月變化這麼大，最大的變數大概就是美國總統特朗普4月2日公告對台課32%對等關稅，民進黨宣傳的“台美關係史上最好”，已成為民眾的疑問焦點與包袱。從TVBS民調中心4月份的民調就能窺見一二，有逾半數（53%）民眾對“賴政府”減少美國關稅對經濟影響沒有信心，衹有31%有信心；且特朗普宣布對台關稅暫緩前，有53%民眾不滿意意“賴政府”處理關稅問題表現，僅21%滿意。



不過，若說民調解讀大不同，但“行政院長”卓榮泰16日記者會的一個動作就能看出，“賴政府”對可能挑起的“疑美論”非常在意。卓榮泰先是透露“行政院”經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮不在現場，因為在進行重要的工作，吸引媒體好奇，接著領軍對美談判的鄭麗君則表明楊珍妮正在韓國濟州島參加APEC貿易部長會議，把握機會和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）進行會談。



為了成功讓媒體聚焦對美談判工作，卓榮泰、鄭麗君、與剛在5月13日晚間結束在華府出席“選擇美國（SelectUSA）投資高峰會”秘書長龔明鑫三大將輪番向媒體說明對美談判進度。“賴政府”知道台灣民眾不滿，相較中美瑞士談判的豐碩成果，更不利於“賴政府”，只能趕快說明來緩和不滿的民意。



美對台課徵32%對等關稅進入90天的10%關稅緩衝期，台灣可以鬆一口氣，但民眾都希望早日定案，拿到一個較好的條件。若90天緩衝期過後，台灣關稅仍比主要經貿競爭對手日本、韓國，甚至是比中國大陸還要高，勢必還會引發新一輪怒火，“賴政府”如何拆彈，值得觀察。