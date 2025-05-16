否認參與世壯運蹭黃仁勳熱度　府兩度說明

傳出府方派出蕭美琴參加世壯運開幕，是為了蹭黃仁勳熱度，府方兩度澄清說明。（照片：府方提供） 中評社台北5月16日電（記者 黃筱筠）傳出輝達執行長黃仁勳將親自擔綱雙北世界壯年運動會“科技”聖火手，蕭美琴才要出席，“總統府”只想蹭黃仁勳聲量。府方今天兩度說明此事，“總統府”發言人郭雅慧表示，蕭美琴確定出席時並不知道黃仁勳會到場，主辦單位也並未告知與對外宣布。



世界壯年運動會是由國民黨執政的台北市與新北市政府舉辦，5月17日揭幕，長達14天的賽事，來自世界各地超過130個國家、共3萬名選手參與。陸委會共批准371名大陸選手與會。



郭雅慧說明，對於世壯運邀請正副“總統”出席開幕典禮的相關事宜，由於賴清德另有公務，由蕭美琴代表出席，而維安團隊已於0421、0423兩日先至大巨蛋場地實施會勘，今日0516下午依作業流程再進行檢視確認，維安團隊執行“元首”維安勤務有其專業與流程，並無部分政治人物所稱手忙腳亂的情況。



“總統府”對於傳出蕭美琴今天上午才決定要出席世壯運一事，傍晚說明後，晚間再度第二度說明，並且直接說明蕭確定要出席時，並不知道黃仁勳會到場。可見府方對於此事非常看重。



她表示，“總統府”一貫立場，一如先前說明，為歡迎各國選手來台比賽，賴清德第一時間即指示有關單位全力協助公建計劃場館新建與整修，挹注“中央”資源、協調民間組織，以支持主辦城市。台灣有良好的場館設施、熱愛運動的人民、多元豐富的文化與觀光資源，盼在此基礎上，借鏡台灣過去成功舉辦賽會的經驗，支持主辦城市舉辦活動，讓賽事順利進行。