中評關注：賴執政周年　失中間選民不利執政

《TVBS》長期進行領導人執政周年滿意度調查。（取自《TVBS》民調） 中評社台北5月17日電（記者 黃筱筠）賴清德520執政滿一周年，許多民調結果陸續露出。《TVBS》民調對賴不滿意度高達55%，中立民眾滿意度略減至24%，不滿意比例大幅上升至59%，這代表中間選民對賴執政有質疑。若賴仍執意走偏鋒路線衝高大罷免，一旦執政路線定型了，民眾對賴執政失去信任，連任路上要再度爭取中間選民支持，可能會有難度。



《TVBS》民調，賴清德執政滿意度下滑至32%低點，不滿意度55%，首度高於五成；與歷任領導人周年滿意度相較，僅高於蔡英文的28%。這民調15日傍晚一公佈出來，民進黨隨後通知16日要舉行賴執政週年民調公布。根據民進黨公布的數字來看，57.3%民眾滿意，40.2%不滿意，2.5%無意見。有64.5%民眾滿意賴清德在“國防”的表現，兩岸政策滿意度則為56.3%，比《TVBS》民調好看很多。



賴清德執政朝小野大，應該類比陳水扁，但根據《TVBS》當時對扁執政周年的民調結果看來，扁滿意度有41%。2000年扁剛上台時，朝小野大，少數執政，首任“行政院長”就用了藍軍出身的退將唐飛，希望爭取在野黨支持，因此獲得較高滿意度。



而賴清德上台之後，積極催化大罷免熱度，朝野之間仇恨度攀升，讓賴周年滿意度下跌。中間選民的滿意度略減至24%，不滿意比例大幅上升至59%，從數字上來看，中間選民對於賴執政風格走向偏鋒，只顧深綠支持者，應該是不滿意。民調數字甚至對賴清德未來執政沒有信心的也超過五成，認為賴執政方向錯誤也近五成。民調趨勢呈現對賴執政充滿不信任。



這次台北市、新北市主辦的世界壯年運動會，賴清德以政務繁忙為由，不出席世壯運開幕，外界認為賴並不想出席是避免為雙北首長加持，尤其不願意替台北市長蔣萬安造勢。而在輝達創辦人黃仁勳親自擔綱世壯運象徵“科技”領域的聖火手後，又傳出要派蕭美琴出席，難怪讓外界有空間操作，認為府方在蹭黃仁勳熱度。

