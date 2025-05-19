靈鷲山發揮大愛緬甸賑災　啟動重建計劃

靈鷲山捐贈經費採購醫療物資，攜手國際非政府組織“國際社區夥伴”所屬的奈提清瑪診所，在緬甸重災區展開醫療服務。（圖：靈鷲山佛教教團提供） 中評社新竹5月19日電（記者 盧誠輝）緬甸328強震重創，跨國慈善行動未曾停歇。靈鷲山佛教教團秉持“愛不止息”的人道精神，捐贈經費採購醫療物資，攜手國際非政府組織“國際社區夥伴”（Community Partners International，簡稱CPI）支援義診行動，並展開下個階段的“房屋重建計劃”，將佛教慈悲精神實踐於緬甸援助現場。



出生於緬甸的靈鷲山開山住持心道法師，在地震後第一時間表達關切，迅速動員救災，展現宗教關懷。3月30日於災區中繼站施粥，4月1日起從台灣與泰國調運乾糧、藥品與屍袋等當地急需用品，為災民提供即時援助。



靈鷲山慈善基金會了解合作夥伴的救助計劃後，4月下旬確定協助，用於支援當地非營利組織（NPO）進行緊急醫療服務。隔日即獲CPI回函致謝，信中表示：“在緬甸最艱困的時刻，靈鷲山所帶來的不僅是資源，更是希望。”他們強調，這筆捐助讓無數災民獲得即時醫療，也讓他們感受到人與人之間的溫暖連結。



不僅資源到位，更展現具體成果。CPI所屬的奈提清瑪診所（Nae Thit Kyan Mar，簡稱NTKM）深入曼德勒與實皆等地展開義診，為無法就醫的民眾提供初步診療、緊急處置與衛教服務。居民紛紛表示，在艱難時刻見到醫療團隊進村救援，是莫大安慰。



靈鷲山慈善基金會與CPI透過長期的合作計劃，建立了信任與專業的基礎，並適時掌握、了解資源流向，確保每筆捐助發揮實效。與NTKM等在地團隊聯手，不僅提升援助效率，也讓宗教與慈善力量深入社區。

