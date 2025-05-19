中評觀察：對美關稅談判　賴政府最怕的一事

台“政院”16日舉行媒體茶敘，“政院”“三長”卓榮泰、鄭麗君、龔明鑫，輪流說明對美談判進度。（中評社 資料照） 中評社台北5月19日電（評論員 林淑玲）台美關稅談判遲無進展，美國總統特朗普16日又出新招稱，來不及談判，未來兩到三周內，美國將單方面對許多貿易夥伴設定新的關稅稅率。民進黨政府很著急，除產業競爭力，“賴政府”最怕的是，如果美國給中國大陸的關稅比台灣低，不論是政治面與產業面都將重創。



美國原先公布的對等關稅，中國大陸34%，台灣32%，民進黨政府雖哇哇叫，卻暗喜台灣比大陸低。後來美中開打關稅戰，美國一度加徵對中國關稅到145%，“行政院長”卓榮泰就酸溜溜的說，“很慶幸台灣跟大多數的國家一樣，暫時維持10%的美國基礎關稅，而不是145%的中國關稅，我們站在世界這邊，沒有站在中國145%那邊。”“這代表走向美國、歐洲、脫離中國是正確路線。”



這可顯示，民進黨更重視美國對等關稅的政治效應，如果大陸產品輸美關稅比台灣輸美高，民進黨就可以拿來宣傳台美關係有多好。美國給台灣的關稅若能比日本、韓國、越南等低，那就更樂了。



但目前狀況混沌未明。美國由財政部長貝森特親自領軍12日在瑞士與中方代表團談判後發表聯合聲明，兩國互降關稅，貿易戰按下90天暫停鍵。特朗普16日又稱，他願意訪問中國，與中國領導人商討外交政策和經濟議題。特朗普近日接受福斯新聞專訪時宣稱“如果我沒跟中國達成協議，我認為他們會崩潰。”以他的一貫的話術，這表示他很急，非常急。



尤其，美國聯儲局遲不降息，美債殖利率飆升，6月有巨額美債即將到期，穆迪（Moody’s Ratings）上周五下調了美國政府的信用評等，理由是龐大的財政赤字和不斷上升的利息成本，後續對美債、美元、美股都會有影響。這都對特朗普構成很大壓力，如被勒住脖子，中國持續減持美債令華府雪上加霜，讓美方急於要與中國敲定新的經貿協議。



美國現在是水深火熱，中國氣定神閒，等著美國開出條件。中國對美談判滿手籌碼，除了美國民眾需要中國價廉物美的商品，還有美債、美國農產品等，都需要中國幫忙埋單。