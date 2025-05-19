王炳忠：賴520演說若續抗中　台困境更深

新黨前發言人王炳忠接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）賴清德5月20日將發表就職一周年談話，新黨前發言人王炳忠向中評社指出，從目前賴的言行與施政風向觀察，他非但未因中美關係緩和而收斂“台獨”步伐，反而可能為求“綁架美國”、鞏固自身政治地位而持續升高兩岸對立，520的談話若延續這樣的態勢，將可能成為“讓兩岸情勢更危險”的轉折點。



王炳忠，出生於台南佳里，成長於台北萬華，政治大學外交學系法學碩士，歷任新黨青年委員會召集人兼新聞聯絡人、全台委員會委員兼發言人、抗獨史陣線召集人、新中華兒女學會理事長、《建中青年》社長等。



賴清德即將在20日迎來就任滿一周年，他發表談話的方向，牽動目前已經陷於冰點的兩岸關係，外界都高度關注。



王炳忠對此接受中評社訪問時表示，中美近期關係趨向穩定，理論上應對賴清德的“台獨”傾向形成牽制，但實際情況恐適得其反。他指出，賴清德的個性是你越要壓他，他越故意，所以中國大陸過去對賴清德採取一系列反制措施，雖未直接升高衝突，但賴卻認為“抗中”反而有利於提升他的政治聲望。



但在美國方面，王炳忠說，目前在特朗普政府主導下傾向務實，不願再讓台灣問題影響美方與中方談判的大局，賴清德卻可能因此感受到疏離與焦慮，進一步挑釁，意圖引起特朗普的注意。



王炳忠說，賴清德也知道他和美國的關係遠不如蔡英文時期緊密，缺乏直通華府核心圈的人脈管道，使他可能在戰略判斷上產生錯誤，賴可能內心擔心中美緩和會使美國冷落台灣，進而反其道而行，製造更多話題來凸顯自己，這才是真正令人憂心的地方。



王炳忠舉例說，賴清德近日曾自喻為“棋手”，這可能是賴的真實思維模式，他不是覺得自己是棋子，而是認為可以主動出招，甚至去綁架美國。這和過去他接觸過一些民進黨的“國安”智庫成員的思維是“大陸不敢打，美國一定會保台”，甚至認為台灣可以倒過來綁架中美類似。