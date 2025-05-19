中評關注：民眾黨宣講台中壓軸　拉抬盧秀燕

民眾黨主席與台中3位藍委同台，號召支持者反罷免。（中評社 方敬為攝） 中評社台中5月19日電（記者 方敬為）台灣民眾黨發起“人民要當家”巡迴宣講活動，18日壓軸場在台中舉行，黨主席黃國昌率8名不分區“立委”輪番登台嗆綠。台中藍委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔也受邀出席，黃國昌並當場號召白營支持者響應反罷免，替台中藍委助陣。羅、黃、廖3人被視為國民黨籍台中市長盧秀燕子弟兵，此陣容組合，除了鋪墊藍白合作氣氛外，也釋出“友盧”意味。



民眾黨“人民要當家”宣講活動，518台中最終場以“退貨獨裁”為主題，黨主席、“立委”黃國昌登台疾呼“對大罷免說不，就對賴清德說不！”包括民眾黨籍不分區“立委”林國成、麥玉珍、張啟楷、陳昭姿、黃珊珊、林憶君、台中市議員江和樹、陳清龍等黨公職人員齊聚，台中市副市長鄭照新也出席致意。現場湧入約2000人響應。



值得注意的是，宣講陣容除了白營人士外，也安排台中藍委羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔登台，並號召支持民眾黨的民眾，踴躍出門投下不同意罷免票，用行動反罷免、反獨裁。



此態勢宣告台中市的反罷免行動，藍白陣營將合作應對，尤其羅廷瑋、黃健豪、廖偉翔3人被政壇稱為“盧系”“立委”，民眾黨此舉顯然是對盧秀燕釋出善意。由於台中市在2024大選展現藍白合作的正面示範，盧秀燕力挺前民眾黨籍“立委”蔡壁如角逐台中第一選區“立委”，並強力輔選，最終雖然未能當選，但與資深綠委蔡其昌的差距僅7250票，成績不俗。



盧秀燕選後並延攬蔡壁如擔任有給職市府顧問，替藍白合作創造利基，今年3月，黃國昌接任民眾黨主席後，第一個地方政府拜會行程，也是選擇到台中市與盧秀燕會面，當時黃更公開允諾，“台中的事就是台灣民眾黨的事”，並肯定盧施政有成，雙方建立起友善關係。



如今民眾黨在台中辦宣講活動，特別安排盧系“立委”登台，助陣盧秀燕子弟兵，也間接拉抬盧秀燕。作為“藍營一姐”盧秀燕有可能參選2028大選，藍營內部也有不少勸進盧參選國民黨主席的聲音，黃國昌藉場合釋出“友盧”訊號，有助營造未來彼此合作的空間，後續發展值得關注。