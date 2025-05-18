賴清德提兩岸如公司合併　侯漢廷：統派言論

新黨台北市議員侯漢廷。(中評社 資料照) 中評社台北5月18日電／賴清德520就職滿周年，他日前接受“敏迪選讀”網路頻道專訪，於17日播出。賴清德在專訪時表示，中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣提條件。新黨台北市議員侯漢廷笑稱，這是妥妥的統派言論！



針對賴清德的併購說言論，前“立委”蔡正元則認為，賴清德要跟大陸領導人共進晚餐，又要對岸提出統一的條件，這樣還不算“同路人”喔？



對於賴清德接受“敏迪選讀”網路頻道專訪時表示，“過去不會把雞蛋放在中國這個籃子，未來也不會把雞蛋都放在美國這個籃子，這不符合‘國家′的利益”。學者何景榮則質疑，這不就是青鳥一直在罵的“疑美論”？



在被問到是否願意與北京談判時？賴清德稱只要對等、尊嚴，這沒有問題，他並呼籲，應正視“中華民國”存在事實，和尊重台灣人民追求民主、自由、人權的生活方式。賴清德也形容，大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，若大公司要併小公司，應該是讓台灣提條件。



他接受“敏迪選讀”網路頻道專訪17日播出。主持人問道，現在有一種談判風格，特朗普政府給我們示範的，就是“先上桌再說”，有上桌才可以展開真正的意見交流。“先談判再說”，會是您願意採取的策略嗎？



侯漢廷18日在中天《週末大爆卦》笑稱，這是妥妥的統派言論，賴清德講出來就不是賣台？就是為台灣好？



至於賴清德講的有沒有道理？侯漢廷認為，實際上是有的，因為過去新黨支持兩岸從九二共識邁向深度交流，就是告訴大家，台灣能提出的條件越來越少，台灣能夠得到的越來越少。



資深媒體人黃揚明則說，賴清德3月時曾發表“境外敵對勢力說”，現在卻發表“併購說”，兩種說法前後矛盾，“怎麼可以通匪、通敵？我不知道他的幕僚在想什麼”。