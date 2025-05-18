賴清德拋兩岸併購說　朱立倫：要準備賣台？

國民黨主席朱立倫。(中評社 資料照) 中評社台北5月18日電／中國國民黨主席朱立倫與台北市議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽、國民黨“立委”謝龍介及在地議員，18日到中正萬華聲援罷免民進黨“立委”吳沛憶。對賴清德接受網紅“敏迪”專訪，以“大公司併小公司”形容兩岸關係，朱立倫質疑，“是要準備出賣我們嗎？是要賣台嗎？”並直言領導者講這種話，就準備被民眾推翻，應該下台。



賴清德接受網紅“敏迪”專訪影片於17日播出，針對為何不與對岸談判，訪談中他以“大公司併小公司”形容兩岸關係，指中國大陸是比較大的公司，台灣是比較小的公司，“如果說你要併我的公司，你要提條件，不是台灣來提條件，讓你說要或不要。”引起軒然大波，被新黨台北市議員侯漢廷嘲諷是妥妥的統派言論。



《中時新聞網》報導，對此，朱立倫批此言論，“是要準備出賣我們嗎？是要賣台嗎？”今天領導者講這種話，就準備被民眾推翻，且賴對內搞內鬥，對外又無能，還沒跟美國開始談，就率138家大企業去投資美國，還很驕傲說是美國隊，朱問“自己還是‘總統′，怎麼能事事讓美國優先？”



朱立倫表示，如今全台灣都知道，罷綠一定有事，大搜索、大約談、大收押樣樣來，這就是今天的台灣，檢調變成東廠，“中選會”還直說罷免是組織犯罪，賴還曾說面對朝小野大，只能靠更大的民主解決，這是獨裁者才會想出來的最骯髒民主，以後乾脆直接宣布選舉無效就好了。



對於賴清德將兩岸比為企業合作，稍早國民黨也由發言人楊智伃發言痛批，這種說法等於承認台灣是可以“被併購”的對象，只是“看條件談不談”。



楊智伃指出，賴清德的說法是在邀請對岸來針對“併購”（統一）來做提案嗎？如果講這種話的是藍白，一定被出征到死。但賴清德在520前講這種話，是在發什麼併購提案邀請？賴清德是不是在跟對岸呼籲，“要統一的話，來提條件喔”。