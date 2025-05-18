高雄市長初選採民調　新系綠委都動起來

綠委賴瑞隆17日在凹子底公園舉辦馬戲團表演活動。（圖：賴瑞隆服務處提供） 中評社高雄5月18日電（記者 蔣繼平）賴清德拍板2026縣市長選舉，新北、台南、高雄、彰化，將以初選決定參選人。爭取高雄市長初選的4名綠委，新系邱議瑩、許智傑、賴瑞隆週末隨即展開陸戰、空戰等宣傳，積極進攻；對比之下，“正國會”的林岱樺僅在臉書PO文，二月涉助理費案交保後仍持續保持低調應對。



身兼民進黨主席的賴清德14日邀集黨內各派系代表舉行便當會，草擬初步的2026年縣市長提名條例草案，仍待6月28日黨代表大會通過後生效。會中各派系也達成初步共識，台南市、高雄市、新北市與彰化縣，將以初選方式決定縣市長人選。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年任期屆滿卸任，綠委林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆爭取黨內高雄市長初選。林岱樺屬於“正國會”，許智傑、賴瑞隆都是新系，邱議瑩是親新系。非新系陣營僅林岱樺1人。地方傳出新系將聯手壓制林岱樺出線。



高雄將透過黨內初選民調方式傳出後，爭取市長初選的綠委也紛紛展開動作。許智傑17日與英系綠委蔡易餘、陳水扁之子、凱達格蘭學校執行長陳致中共同前往東京，與日本當地議員、團體及台日產經友好促進會交流。



賴瑞隆則連續兩天展現陸戰動員能量，17日在凹子底公園舉辦馬戲團表演活動吸引民眾到場，18日又在三民建興市場、鼓山內惟黃昏市場進行市場掃街宣講，隨後舉辦“賴瑞隆鼓山鹽埕之友會”宣講活動，媒體人王瑞德也南下助陣。



邱議瑩17日選擇在成功爭取的大寮後庄里的曹公圳護欄整修工程開記者會，由後庄里長鄭德文號召兩百多位里民齊聚，掛上印有“高雄市長初選唯一支持邱議瑩“立委”紅布條表態力挺，尤其大寮是林岱樺的選區，政治意味明顯。



2月因涉嫌詐領助理費並以新台幣1百萬元交保的林岱樺，18日一早先到愛河與民眾一起健走，另外也跑了空軍校友總會辦的紀念抗戰勝利80週年遺孤認養宣導暨勳獎章交流展活動，雖未發採通，不過臉書上仍是維持每天持續發文，動作並未停歇。