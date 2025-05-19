中評關注：賴清德拋併購說給特朗普聽？

賴清德日前接受Podcast頻道“敏迪選讀”專訪。（照片：府方提供） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）賴清德520就職周年前夕，接受媒體專訪提到“併購說”，遭到在野黨質疑是投降派、願意接受統一條件。在美國總統特朗普拋出統一與和平的說法後，賴清德對兩岸關係說法稍有調整，認為大公司要併購小公司需要談條件，是否說給特朗普聽？如果美國要把台灣當成中美談判籌碼，不如由台灣自己來。



這段訪問完整意涵是，主持人先問了特朗普的風格是先上桌談判再說，一定要有機會上桌才可能有機會交流，接著賴清德才以公司為例子回應，賴說台灣要談判要先接受一個中國原則，還說台灣人民不會接受台灣是中國一部分，應該要正視台灣存在的事實，不能說你的公司比較大，我們公司小，要併購我的公司，要提條件，不是台灣提條件，要或不要，還說“你要變成我的一部分，這樣台灣人民不會接受”。



賴清德在整篇專訪中與過去兩岸說法其實相差不大，仍提出四大和平支柱，以及“‘中華民國′與中華人民共和國互不隸屬”。但用大小公司比喻兩岸關係，還提到條件說，是刻意拋出測風向，還是賴不瞭解兩岸關係而比喻失當，有待觀察“賴政府”進一步的說法。



但賴清德這項說法，是否刻意跟隨特朗普的風格？特朗普許多事情的考量有商人思維，在中美關稅談判達成下調90天的共識後。特朗普拋出“統一與和平”的說法，雖然沒有提到統一對象是誰，卻引起各界廣泛討論，外界認為美國為了關稅，很可能拿出中國想要的東西出來談，而這些東西就是台灣。



如果美國為了關稅把台灣當成籌碼，未來特朗普會怎麼與中國談到台灣問題，台灣方面一定很緊張。賴清德的說法是否中國大陸提出條件，台灣願意考慮？這是否說給美國聽的，刻意要讓美國緊張。



520是賴清德上任一週年，但目前民進黨最關注的仍是對在野黨“立委”提出大罷免，不忘提到要用更大民意，對在野黨“立委”進行罷免，目前大罷免仍是賴最關注的政治議題。