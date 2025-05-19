李在明指韓無須介入台海爭端　林佳龍回應

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）韓國即將進行總統大選，目前民調大幅領先的國會最大黨共同民主黨候選人李在明曾稱台海是中國和台灣的內政問題，與韓國無關。台“外交部長”林佳龍今日表示，密切注意韓國總統大選，國家領導人會影響外交政策走向，不過地緣政治也有比較長期穩定的結構。競選前、競選中跟競選之後的說法與政策走向之間也看到一些調整。



“立法院外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度中央政府總預算決議，“外交部”主管預算凍結案等48案。



韓國共同民主黨總統候選人李在明18日在電視辯論會上表示，韓國無須太深入介入中國和台灣的爭端。他也在社群媒體發文提議修憲，希望推動總統任期四年得連任一次的制度，以及總理由國會推薦制等。



李在明去年三月國會大選前就曾批評時任總統尹錫悅的外交政策，“為何要刺激中國，就說聲謝謝，對台灣也說謝謝，這樣不就好了”，還稱中國跟台灣的問題如何發展“跟我們有什麼關係”。



綠委陳俊宇質詢時提到，目前民調大幅領先的國會最大黨共同民主黨候選人李在明曾稱台海是中國和台灣的內政問題，與韓國無關。如果李在明順利當選，韓國政策可能有所轉變。



林佳龍說，“外交部”密切注意韓國總統大選，國家領導人會影響外交政策走向，不過地緣政治也有比較長期穩定的結構。競選前、競選中跟競選之後的說法與政策走向之間也看到一些調整。

