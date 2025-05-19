王鴻薇：台非核火力全開　犧牲民眾健康

國民黨黨團書記長王鴻薇。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月19日電（記者 張穎齊）核三廠17日深夜停役，台灣正式進入非核家園。中國國民黨“立法院”黨團書記長王鴻薇19日表示，民進黨政府宣稱台灣火力發電佔84%，但昨晚核三廠最後關機前實際真相是96%，台灣正式火力全開，賴清德就職周年的成績就是犧牲台灣人健康、全民用肺發電。



核三廠二號機17日下午1時起降載停機，晚間10時完成發電機解聯，深夜0時反應爐停機，預計5月30日前把核燃料移出至用過的燃料池內。台灣進入無核時代，民眾憂心核三停役後的民生用電受到影響。“行政院長”卓榮泰說，無核時代用電無虞，大家不用擔心。



國民黨團19日於黨團記者室，開“賴清德執政周年 施政慘不忍睹！百姓哀鴻遍野！”記者會，由書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出席。



王鴻薇表示，從蔡英文政府時期的非核家園，就是錯誤的能源政策，如今火力全開發電，並非民進黨說的84%，而是96%，這也是賴清德就職周年的成績單，其他地方實在想不出來有什麼好的政績。



王鴻薇說，台灣核電正式走入歷史，台灣也走向與全世界背道而馳的能源方向，國民黨團上週提出的“核子反應器設施管制法第6條”條文修正案，“立法院”13日三讀通過，已幫“賴政府”解套，應立即啟動核三廠延役。但賴清德仍完全不顧全民健康代價，火力發電、全民用肺發電，PM2.5細懸浮微粒空氣汙染將會愈加嚴重。