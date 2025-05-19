山東凱哥駕小艇登桃園插五星旗　台當局證實

山東男自稱駕駛橡皮艇在桃園登陸。（照:李老師不是你老師X） 中評社台北5月19日電／繼日前發生大陸籍宋姓父子駕橡皮艇偷渡至桃園觀音海水浴場後，18日又有自稱“山東凱哥”的大陸男子在網路發布影片，自稱在5月18日下午2點53分，從福建長樂耗時9小時駕駛配有動力的小艇抵達桃園，更在沙灘上插上五星旗，要將“聖旨”傳到台灣。



“海巡署”副署長謝慶欽今日表示，經科技鑑定，其所提供影片並未發現偽造或變造痕跡，影片中顯示的岸際地點確實為桃園地區。然而，究竟是其單獨偷渡來台，或是有台灣方面協力者協助擺拍，仍有待進一步調查。“海巡署”現正積極調閱路口監視器，並已協同“移民署”、“國防部”等單位共同釐清案情。



此外，520賴清德就職周年前夕，澎湖海域突現30餘艘中國“三無船”大舉闖入“海峽中線”以東作業，由於中國時值禁漁期，任何漁船都禁止出港作業，竟能大批出現在澎湖西南海域，內情恐不單純，“海巡署”已派台中艦趕赴瞭解。



“海巡署”副署長謝慶欽說明，該名自稱“山東凱哥”的大陸男子，聲稱在5月18日下午2點53分，耗時9小時駕駛配有動力的小艇抵達桃園。



據瞭解，從福建長樂至桃園的直線距離約為95海浬。若以“山東凱哥”所言，駕駛橡皮艇單趟航程所需的油料約58公升，若以每桶30公升計算，至少需要準備近4桶燃油。“海巡署”評估，以此條件而言，單人駕駛橡皮艇橫渡台灣海峽的可能性雖然存在，但過程將會“非常勉強”。



該名大陸男子在其上傳的影片中自述，他是於5月15日攜帶4桶燃油，獨自從福州長樂機場附近海灘出發，當日即抵達桃園並於同日返回大陸。他更聲稱，此行是受到玉皇大帝及海神媽祖的託夢，交付他前往台灣傳達“聖旨”的任務，務必達成，並希望能平安返家。



影片中，該男子展示了他在桃園某處海灘的畫面，並將五星旗插在沙灘上，同時高呼：“已經踏上了祖國寶島台灣的土地，並且將中國鮮豔的五星旗插在了祖國深愛的土地上。”這段影片隨即引發網路熱議。



“海巡署”表示，根據該男子發布的定位資訊，地點顯示在桃園市的沿海地區。有網友根據影片中的風車等地景，推測地點可能在大園或觀音海邊。然而，更多網友對此事件的真實性表示質疑，認為有造假的可能。全案正由相關單位積極偵辦中，以釐清事實真相。

