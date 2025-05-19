拚觀光！金門縣府組團赴廈門參加海峽旅博會

金門縣政府拚觀光，結合金門酒廠、旅行公會、民宿協會、觀光特產業者等共同參展在廈門舉行的第二十屆海峽旅遊博覽會。（照:金門縣府提供） 中評社金門5月19日電／第20屆海峽旅遊博覽會16日在廈門市會展中心開幕為期3天，金門縣政府由參議陳祥麟率領觀光處處長許績鑫，偕同金門酒廠、金門縣旅行商業同業公會、金門縣民宿旅遊發展協會、金門縣觀光協會、金門縣觀光特產協會、昇恆昌股份有限公司等共同參展，展現金門公私協力推動觀光行銷的整合實力。



金門酒廠還在現場設置高粱酒試飲專區，吸引眾多觀展者駐足品味道地風味；特產展區則展示一條根、拌麵、牛肉乾與金門餅等在地好物，成為搶手伴手禮。金湖廣場亦派員到場推介免稅精品購物服務，備受消費者青睞。



金門縣府觀光處表示，陸客來金觀光與消費，對金門整體經濟發展具有重要意義，甫結束的“五一連假”小三通旅遊熱潮，讓地區百工百業十分有感，縣長陳福海更指示要做好下階段準備及對大陸地區觀光行銷工作，期待招攬更多元的旅客來金門。



金門展館以多元觀光元素打造，並設置旅遊諮詢台，提供旅宿、美食、交通與購物等實用資訊，為吸引參觀民眾目光，觀光處特別推廣“金門行動旅服”與“樂遊金門小紅書”，透過互動遊戲與掃碼下載贈禮活動炒熱現場氣氛，旅行商業同業公會也推出PAK行程與來金辦證流程介紹，讓民眾直呼“我要去金門旅遊”。

