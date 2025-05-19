朱立倫：以後兩岸不能講統一　只能談併購？

國民黨主朱立倫出席國民黨智庫召開的記者會。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月19日電（記者 張嘉文）賴清德520就職周年前夕，接受媒體專訪針對兩岸議題提到“併購說”，引發討論。對此，中國國民黨主席朱立倫今天表示，照賴的意思，從今以後兩岸關係不可以再講統一，只能講併購，而併購有合意併購以及敵意併購，講敵意併購不違法，講武統就要被驅逐出境，講併購不會被抹紅，講統一就會被抹紅。



朱立倫強調，賴清德的最新說法，難道是以後不能講統一，只能講併購，兩岸之間條件還沒有談攏，他正在等個好價格，要把主權賣掉嗎？



賴清德接受網路節目“敏迪選讀”專訪，17日播出訪談內容。賴清德指出，中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，如果說你（中國）要併我的公司（台灣），“你要提條件啊？不是台灣來提條件，讓你說要或不要，而且還說，你一定要變成是我的一部分”。



朱立倫今天早上出席國民黨智庫、“國政基金會”的“賴清德就職一週年 執政滿意度民意調查”記者會，他在致詞時做出以上表示。



朱立倫說，賴清德就職將滿一年，這一年是台灣大不幸的一年，是人民大不安的一年，整個國家陷入動亂，兩岸兵凶戰危，內部更是充滿惡鬥，司法成為執政黨的鷹犬、東廠，到處抓在野黨，大搜索、大收押、大交保，讓人民陷入綠色恐怖中。

