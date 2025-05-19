防堵小型目標偷渡　台將建置岸海監偵科技

台“海巡署”建置岸海監偵科技裝備，全面防堵小型目標偷渡。（照片：台“海巡署”提供） 中評社台北5月19日電／台“海巡署”今日表示，中國大陸人士16日搭乘橡皮艇從桃園觀音海水浴場沙灘上岸，因橡皮艇材質及截面積太小，電磁波反射信號微弱，與雜訊及浪干混雜，不易被雷達偵獲。另案發時段岸巡人員於其他區域巡邏，守望哨與現場距離超出可辨識範圍，亟須以科技輔勤，以避免偷渡之漏接。台“海巡署”已完整規劃“岸海監偵系統建置計劃”，完整涵蓋偵蒐監控熱區，有效應對大陸日益嚴峻的灰帶襲擾。



一對中國大陸籍父子，15日下午從福建搭乘橡皮艇，橫越台灣海峽在桃園觀音海水浴場左側沙灘上岸，經過一晚後，16日早上8時許前往桃園市警大園分局觀音分駐所求救，全程如入無人之境。“海巡署”表示，因橡皮艇長3.3米雷達無法偵測。但遭質疑海巡查緝隊就在宋姓父子上岸處附近。



台“海巡署”表示，今年1月迄今，計發生偷渡案5件、38人，其中當場查獲4件、36人，人員緝獲率達94.7%。但目前尚未全面建置自動監控等科技裝備，為解決雷達無法有效偵獲小型目標及人力監控之限制，“海巡署”在去年組成專案小組，踏遍長達1821公里的海岸線，已完整規劃“岸海監偵系統建置計劃”，積極爭取特別預算建置“紅外線熱影像系統”、“環島智慧型監控系統”及各式無人機等設備，並納入AI智慧預警及主動識別科技，提升岸海監控效能，以期完整涵蓋偵蒐監控熱區，有效應對大陸日益嚴峻的灰帶襲擾。

