賴兩岸併購說　林佳龍稱以子之矛攻子之盾

林佳龍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月19日電（記者 黃筱筠）賴清德日前受訪提出兩岸併購說，中國國民黨“立委”徐巧芯與“外交部長”林佳龍今日在“立法院”質詢時激辯。林佳龍替賴清德解釋說，這只是一個比喻，主權、產權、人權都不能夠被併吞。他還說，中國根本就提條件，賴說法是以子之矛攻子之盾。



另外，藍委賴士葆質詢時提問，當初前教宗方濟各喪禮及新教宗良十四就職典禮，“外交部”交涉時有沒有爭取正副“元首”參與？林佳龍表示，當然是希望有這樣的機會，這一次經過雙邊的溝通，由陳建仁擔任特使是比較好的安排。賴追問台梵會斷交？林佳龍說，我們希望關係提升，我們就是把12個邦交國顧好。



“立法院”“外交及國防委員會”今天處理院會交付今年度“中央政府”總預算決議，“外交部”主管預算凍結案等48案。



賴清德日前接受Podcas節目《敏迪選讀》專訪，17日播出，賴提及“為何不與對岸談判”問題時，將兩岸形容成兩間公司，“中國是比較大的公司，台灣是比較小的公司，中國要併購台灣就要提條件，不是台灣來提條件”。



徐巧芯質詢提到，有一個專訪賴清德講的兩岸關係，中國是大公司，台灣是小公司，要提條件不是台灣提條件，“我無法接受這個說法”，兩岸不是公司，提什麼條件都不能接受。特朗普說要併吞加拿大，加拿大說是非賣品永遠不賣，併購說這種話。



林佳龍表示，這是一個比喻，主權、產權、人權都不能夠被併吞，但是中國說台灣是中華人民共和國一部分，我們當然都反對，賴清德立場很清楚。



徐巧芯追問，賴清德這個說法感到非常意外，她不能接受，比喻是否失當？林佳龍說，“台灣主權”是國民全體，衹有台灣人民可以決定我們自己的未來。

